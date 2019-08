Pronta una nuova edizione del Rock’n’Roll Party

ERCHIE - La quattordicesima edizione del Rock'n'Roll Party, che finalmente torna ad Erchie sabato 3 agosto, si preannuncia decisamente scoppiettante.



Nell'ambientazione tipica di un gigantesco luna park, tra pin-up e ballerini acrobatici, auto americane e moto d’epoca, si potrà passeggiare nel mercatino vintage, con esposizioni di dischi, vestiti, libri, tutto rigorosamente legato alla cultura dei mitici Anni '50.

E se il rock 'n' roll è davvero uno stile di vita, allora il trucco e parrucco è pronto con tantissime postazioni dedicate, per azzardare una nuova pettinatura, un ciuffo alla Elvis o un colpo di brillantina che renderà indimenticabile una serata da capogiro.



Il piatto forte, come sempre però, resta la musica. E ce ne sarà in abbondanza grazie al leggendario Robert Gordon, autentica leggenda vivente del rock'n'roll a stelle e strisce, che infiammerà il campo sportivo di Erchie con la sua calda voce baritonale.

Insieme a lui The Di Maggio Connection, il power trio che mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del rock'n'roll e dello swing in una miscela a dir poco esplosiva. Leader e fondatore della band è Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto “Membro Onorario” della Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.



E poi ancora gli Space Rocket, band ferrarese il cui sound affonda le radici in sonorità old school; i Crash Boom Bang, i cui brani raccontano storie di epoche diverse, di sentimenti universali, di drammi moderni e di ricordi lontani, il tutto immerso in un’atmosfera vintage; Jin & The Vampires coi loro suoni rockabilly e psycobilly e ritmi rock'n'roll che si intrecciano con il Lousiana Blues in un vortice infernale di emozioni.



Atmosfere piccanti affidate alla performance di burlesque di Miss Bianca Nevius, artista italiana nota nel panorama burlesque mondiale che incarna più di chiunque altro lo stile di una vera pin-up anni ’50.



Dopo anni di gloriosa conduzione della serata, in questa edizione il grande Mirkaccio, autentico maestro del varietà, cede lo scettro ad un'artista di altrettanto grande caratura: presentatrice, cantante, trasformista e carismatica mattatrice della serata sarà Vibrissa, performer unica nel suo genere, che in ogni suo spettacolo rievoca gli splendori dell'epoca d'oro trascinando gli spettatori nelle sue visioni.

Le emozioni non termineranno prima dell'alba, tra ballo, divertimento e puro rock 'n' roll, per una notte che resterà scolpita nella memoria dell'estate 2019.



INFO

Erchie Rock 'n' Roll Party

Campo Sportivo – Erchie (BR)

Infoline: 3349782700

Ingresso: 10€