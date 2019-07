Sul lungomare arriva il villaggio del divertimento con la Festa dei Bambini

BRINDISI - «La Bella Stagione», la rassegna organizzata dal Comune di Brindisi insieme con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è prima di tutto l’estate dei bambini e delle famiglie. Così, martedì 30 luglio, a partire dalle ore 19 nell’area parquet del lungomare di Brindisi, sarà recuperato l’appuntamento con la «Festa dei bambini», rimandato due settimane fa a causa del maltempo.

Una serata di animazione per i più piccoli, un parco divertimenti attrezzato sul lungomare nel quale saranno coinvolti assieme ai genitori in un programma di attività, tra percorsi a premi, Nutella party, musica, mascotte e baby dance, dedicato al gioco e alla socialità tra famiglie e bambini. Sarà allestito un villaggio di giochi con tre gonfiabili sportivi, Gladiator, Velcro Wall e Bowling umano, nei quali le famiglie, iscrivendosi gratuitamente e sei per volta, si imbatteranno in sfide all’ultimo round: i bambini saranno guidati dai genitori all’interno di uno spazio che saprà catturare l’immaginario di tutti, fra colori e musica, donando un’esperienza che mostri il bello dell’essere bambini.

L’iniziativa è pensata per immergere i bambini con le famiglie in una dimensione fatta di gioia, gioco, divertimento e leggerezza. Il villaggio sul lungomare, prima di essere un luogo, sarà uno spazio nel quale i bambini si sentiranno liberi di esprimersi nel contesto famigliare sperimentando lo stare insieme e sfogando le proprie energie in un clima semplice e divertente. La «Festa dei bambini» sarà tutto questo, un angolo del porto pronto ad animarsi ed accogliere con le luci del tramonto e nel quale ci sarà posto per l’originalità e lo spirito libero che ogni bambino custodisce e porta con sé.