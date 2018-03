Festa della donna con Feelgood e Feelbeauty

CELLINO SAN MARCO - L'8 marzo è nella maggior parte dei Paesi Europei e negli Usa la Giornata Internazionale della Donna: in occasione di questa ricorrenza festeggiamo con ancora più entusiasmo ogni Donna, celebrando la sua presenza nella vita di ognuno di noi, che sia come compagna o come amica.

Le donne vanno festeggiate ogni giorno, è vero, ma è importante ancora oggi ricordare in questa giornata particolare gli sforzi compiuti negli anni dalle Donne che in tutto il mondo hanno lavorato e sono impegnate affinché le loro condizioni di vita migliorassero conquistando le libertà di cui possono godere oggi.

FeelGood e FeelBeauty&SPA abbiamo dato vita a una serie di iniziative diverse, che spaziano dal benessere e relax al divertimento, perché vogliamo rendere omaggio in tutti i modi alle nostre Amiche celebrando la loro bellezza e la loro unicità.

Innanzi tutto More Than a Woman: i Percorsi SPA, da fare da sole oppure con le amiche.

Le quattro varianti ideate sono: Le donne lo sanno: Percorso SPA + Dolce Delizia, La borsa di una donna: Percorso SPA + Dolce Delizia + Massaggio Relax della durata di 30'; Woman: Percorso SPA + Dolce Delizia+ Trattamento Corpo a scelta + cosmetico Vagheggi in omaggio; Una donna per amico: Percorso SPA per 5 persone + Dolce Delizia

Per ogni pacchetto acquistato, sono previsti un Check Up Estetico ed un Percorso SPA in omaggio.

Infine c'è lo Yellow Party: una festa esclusiva organizzata per concedere a tutte le Amiche di Feelgood l'occasione di trascorrere una serata all'insegna di musica, relax e divertimento. L'8 marzo a partire dalle ore 20:00 con Ingresso SPA, Aperitivo e DJ Set.

Non c'è momento migliore della Festa della Donna per farti un regalo e prenderti cura di te stessa e delle tue più care amiche. Non perdere questa occasione: festeggiati!