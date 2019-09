Il castello delle fiabe con il teatro Kamishibai

MESAGNE - “Tutto può essere una fonte di ispirazione per una fiaba: un sasso, il mare, un animale, un personaggio, un castello. Invento storie per divertire i bambini, e i grandi disposti a tornare piccoli, e loro rimangono affascinati”. Così Jovanka Ignoni spiega la sua passione e annuncia il “Castello delle fiabe”, l’appuntamento per i più piccoli in programma nell’atrio del Castello di Mesagne venerdì 6 settembre alle ore 17.30. E' diventato un appuntamento annuale con i bambini lo spettacolo di teatro Kamishibai, tecnica di origine giapponese utilizzata dai cantastorie. Semplice lo strumento, forte il coinvolgimento tra narratore e pubblico: una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate, da una parte il disegno e dall’altra il testo.

L’iniziativa, inserita tra gli appuntamenti di “Mesagne Estate 2019” promossi dall’Amministrazione comunale, dopo la narrazione e la lettura delle fiabe prevede un gioco finale in cui i protagonisti sono i bambini stessi, invitati ad inventare la loro fiaba. L’evento è gratuito.