Folli in Festa, un festival itinerante per grandi artisti di strada

CEGLIE MESSAPICA - E’ partito il countdown che porterà alla prima delle quattro date del festival internazionale artisti di strada “Folli in Festa”, evento patrocinato dalla Città di Ceglie Messapica ed organizzato dall’ associazione Smile di Manuel Manfuso.

Le esibizioni in strada sono un’arte antica e prevedono esibizioni gratuite in luoghi pubblici (es. piazze) con spettacoli di intrattenimento di vario genere: durante questo festival se ne vedranno di tutti i colori.

Per le performance musicali direttamente da Napoli, il mitico Uomo orchestra con il suo repertorio di canzoni napoletane e l’armamentario di strumenti che indossa e suona contemporaneamente; le band itineranti come la Junior Band street band una formazione di ragazzi che coniuga musica e movimento, i Mustacchi bros con il loro divertente mix di generi in cui la voce è filtrata dal megafono, i One beat drumline con le loro coinvolgenti percussioni e i 4x4 una banda di fiati e percussioni in movimento sullo stile delle band americane.

Intrattenimento circense direttamente dal Messico con i F.I.E.S.T.A. mentre attirerà sicuramente grandi e piccini lo spettacolo di giocoleria equilibrismo e cabaret di Lillo Birillo; direttamente da Firenze, invece, sia lo spettacolo di acrobatica aerea dei Zirkus di Firenze, che lo spettacolo interattivo de “il Merlo” dove il pubblico deciderà musiche costume e anche penitenze per il performer.

C’è spazio anche per i romantici con lo spettacolo di danza sui trampoli degli Spirit Bird, e non mancherà anche il fascino retrò del cinema muto con La signorina demodé e la sua “magica” valigia per il suo spettacolo di teatro danza e clown.

Teatro danza e pittura, si fonderanno nell’armoniosa performance di “Colori sensibili; action painting” caratterizzato da movimento danzato e creazione grafica in contemporanea.

Per gli amanti dei classici dell’arte di strada non perdetevi il fire show dallo stile del “Circo nero” e dalle musiche dark cabaret e folk con la performance di Dely fire show e infine, per i più temerari, lo spettacolo del Duo reptiles a diretto contatto con i serpenti.



Per non perdere nessuno degli artisti sopra citati, qui di seguito il programma delle quattro serate:



11 luglio 2019, start ore 20:00

F.I.E.S.T.A.: arte circense

UOMO ORCHESTRA: musica napoletana

ZIRKUS: acrobatica aerea

DUO REPTILES: spettacolo con serpenti

IL MERLO: intrattenimento

JUNIOR BAND STREET BAND ITINERANTE



12 luglio 2019, start ore 20:00

DELY FIRE SHOW: mangiafuoco

UOMO ORCHESTRA: musica napoletana

SPIRIT BIRDS: danza sui trampoli

DUO REPTILES: spettacolo con serpenti

LILLO BIRILLO: giocoleria

MUSTACCHI BROS STREET BAND ITINERANTE



13 luglio 2019, start ore 20:00

SIGNORINA DEMODÈ: teatro danza clown

UOMO ORCHESTRA: musica napoletana

ZIRKUS:acrobatica aerea

DUO REPTILES: spettacolo con serpenti

IL MERLO: intrattenimento

ONE BEAT DRUMLINE STREET BAND ITINERANTE



14 luglio 2019, start ore 20:00

DELY FIRE SHOW: mangiafuoco

UOMO ORCHESTRA: musica napoletana

SPIRIT BIRDS: danza sui trampoli

DUO REPTILES: spettacolo con serpenti

ACTION PAINTING: teatro danza

4X4 STREET BAND ITINERANTE



Ci sarà anche l’immancabile mercatino dell’artigianato in piazza Sant Antonio e un’area food e music in piazza Plebiscito: si consiglia inoltre di parcheggiare in zona Moretto (Via Ancona), zona Ospedale e in zona Viale Beato Angelico (Via Ovidio).

Ci vediamo giovedì 11 luglio e ricordate...anche la follia merita i suoi applausi! (A. Merini)



11-12-13-14 luglio 2019 start ore 20.00

Centro storico di Ceglie Messapica

INGRESSO GRATUITO