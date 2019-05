Proiezione del docu-film Paese Nostro e incontro con il regista Andrea Segre

MESAGNE - L’associazione Mesagne Bene Comune invita la cittadinanza, le istituzioni locali ed i progetti Sprar del territorio a partecipare alla proiezione-evento del docu-film collettivo Paese Nostro, che si terrà venerdì 31 maggio alle ore 20.00 presso il Gal Terra dei Messapi in via Albricci, 3 a Mesagne e che vedrà la presenza del regista Andrea Segre, uno degli autori dell’associazione culturale ZaLab, collettivo nato nel 2006 che negli anni ha prodotto documentari sociali pluripremiati, anche a livello internazionale.

Paese Nostro è un film sull’accoglienza diffusa in Italia realizzato da ZaLab nel 2016 grazie ad un bando del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) dell’UE gestito dal Ministero degli Interni, per raccontare le realtà dei progetti della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Tuttavia, sebbene il bando sia stato vinto ed il film sia stato realizzato, quest’ultimo non è mai stato distribuito, perché il Ministero, proprietario dei diritti del film, lo ha chiuso in un cassetto.

Sia con Marco Minniti Ministro, sia ora con Matteo Salvini.

Gli autori hanno deciso così di cambiare le regole del gioco mettendo a disposizione di tutti il documentario, gratuitamente.

Paese Nostro, suddiviso in sei storie, racconta sei realtà diverse e le vite di altrettanti operatori sociali impegnati a diverso titolo nei progetto Sprar. Il loro lavoro, i loro sacrifici, le loro difficoltà, i loro dubbi, la loro quotidiana sfida per la costruzione di una società più aperta e democratica e per restituire dignità a chi sente di averla persa sono al centro del film. Come dichiarano gli autori: “In Italia esiste un mondo che sta aiutando la crescita del Paese, è quello degli operatori e mediatori culturali dei progetti di accoglienza della rete SPRAR, un sistema pubblico basato sulla sinergia tra Comuni, Ministero degli Interni e associazioni. Questo mondo ZaLab ha voluto raccontare, seguendo le vite, i pensieri, i sogni, le fatiche di chi ogni giorno lavora nella costruzione di un futuro complesso e necessario. Ci sembra un grande errore tenere nascosto il racconto di questa Italia, ancora più oggi che questa Italia sta subendo misure e voci di isolamento e delegittimazione”.

Mesagne Bene Comune, associazione antirazzista che si riconosce nei principi di giustizia sociale, uguaglianza, libertà e partecipazione, ha deciso di promuovere e sostenere la distribuzione del film attraverso la sua proiezione che sarà accompagnata da un momento di confronto, discussione e dibattito.

La serata si concluderà con un aperitivo presso L’Alveare, sede di Mesagne Bene Comune e spazio comune per la condivisione dei saperi.

Interverranno:

Andrea Segre, regista e coautore di Paese Nostro

Anna Chiara Scalera, volontaria di Mesagne Bene Comune e mediatrice culturale del progetto Sprar di Brindisi

Chiara Orsini, coordinatrice del progetto Sprar di San Pietro Vernotico

Marianna Melone, mediatrice culturale del progetto Sprar di San Pietro Vernotico