Gio Evan presenta il suo romanzo “Cento cuori dentro”

BRINDISI - Venerdì 19 aprile, alle ore 19.00, presso la Feltrinelli point di Brindisi, in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione del libro di Gio Evan "Cento cuori dentro" edito da Fabbri editore.

Il romanzo ha per protagonisti uno scrittore, Leon, il suo manager, Bruce, che è anche il suo migliore amico e un consigliere-santone di origine guatemalteca, Bongo, che non esce mai di casa. O meglio, esce di casa solo per salire sul suo tetto, ad ammirare il cielo. Leon è nel pieno di una crisi creativa ed esistenziale, che non fa che aggravarsi quando incontra la ragazza: non sa il suo nome, non sa da dove venga e non riesce neppure a parlarci, sa solo che è bellissima, come un'isola della Nuova Caledonia. E che l'atavica insicurezza che lo tormenta da sempre non potrà fare altro che mettersi di mezzo. Ma Leon non ha fatto i conti con l'irruenza pazza di Bruce, con la saggia lungimiranza di Bongo e, soprattutto, con i novantanove cuori che si porta dentro.

Gio Evan (Giovanni Giancaspro) è un artista eclettico: poeta, performer, comico, artista di strada e musicista. Dopo aver vissuto con gli sciamani, dopo aver viaggiato in bicicletta per otto anni, dopo aver digiunato per trenta giorni, dopo aver camminato per oltre 3000 km e pedalato oltre 9000, decide di tornare in Italia per dedicarsi all’arte. Dal 2008 inizia a pubblicare libri, tra cui Capita a volte che ti penso sempre (Fabbri editori 2017), che diviene un grande successo. Nel campo della musica fonda il progetto “Le scarpe del vento”, con cui si esibisce in concerti per tutta Italia presentando dei suoi brani inediti. Nel 2018 pubblica l'album Biglietto di solo ritorno e scrive la raccolta di poesie Ormai tra noi tutto è finito (Fabbri editore).