Giornata della Memoria alla “Di Vittorio”

MESAGNE - "Inerpicarsi fino al giorno attraverso il raggio oscuro della memoria": questa parafrasi tratta da un testo del poeta ebreo Paul Celan è il titolo della serata che l'Associazione Di Vittorio di Mesagne dedica alla Giornata della Memoria 2019.

Il 27 gennaio si commemorano, in tutto il mondo, le vittime dell'olocausto e anche a Mesagne, come negli anni scorsi, ci saranno diverse iniziative delle Associazioni, delle Scuole e del Comune. La prima sarà organizzata dall'Associazione Di Vittorio nel Salone in Via Castello, 20 per sabato19 gennaio con inizio alle ore 18.

Introdurrà e condurrà la serata il professor Ermes De Mauro a nome della Di Vittorio, mentre la professoressa Adele Rini (docente presso il Liceo Scientifico E. Ferdinando) terrà una relazione sul tema "La Shoah nella letteratura. La scrittura che spezza il silenzio".

Dopo la presentazione di un filmato realizzato dagli studenti dell' "I.I.S.S. Ferdinando" toccherà agli attori Cesare Pasimeni e Clara Scardicchio portare in scena alcuni significativi brani di William Shakespeare e Bertolt Brecht.