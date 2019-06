Giornata Mondiale del Rifugiato, momento di condivisione e scambio interculturale a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI – È prevista per il prossimo 20 giugno la celebrazione a livello internazionale della Giornata Mondiale del Rifugiato, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di persone che, fuggendo da guerre e violenze, sono costrette ad abbandonare i loro paesi e i loro affetti.

L’Associazione Culturale Acuarinto, ente gestore del Centro di Accoglienza Straordinaria di Carovigno, ormai presente sul territorio da anni, organizza una festa in questa occasione a San Vito dei Normanni presso Piazza Giovanni Paolo II.

L’evento nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’accoglienza, della conoscenza delle diversità e dello scambio interculturale.

La serata sarà occasione di condivisione, divertimento e riflessione, il programma prevede:

Alle 20:00 Opening Musicale: duo acustico con Vanessa Mucavero e Oronzo Oliva;

Alle 20:30 Mimì Nobile & Taranta Gipsy;

Alle 22:00 Buffet Multietnico offerto dall'Associazione Culturale Acuarinto;

Alle 22:30 "Versi Controversi": esibizione Slammers Pugliesi;

Alle 23:00 Esibizione gruppo percussionisti del C.A.S. Green Garden.

L’evento è patrocinato dal comune di San Vito dei Normanni e organizzato in collaborazione con Il consorzio Consulting di Noci e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) che per l’occasione sarà presente con un gazebo informativo per promuovere la campagna portata avanti a livello internazionale dall’ INEW (International Network on Explosive Weapons) “Stop alle bombe sui civili”.