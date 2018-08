LATIANO - Venerdì 3 Agosto alle ore 19,00 secondo tradizione oramai consolidata negli anni, si svolgerà a Latiano presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Mons. A. Franco” (via per San Michele S.no, sn) la Giornata Vocazionale dell’Opera Beato Bartolo Longo 2018, nella ricorrenza del 49esimo anniversario di sacerdozio del Presidente Don Franco Galiano.

La giornata vocazionale, vissuta dalle origini dell’Opera come appuntamento di ringraziamento per il dono prezioso della vita, è l’occasione giusta per presentare alla comunità i percorsi compiuti nelle principali aree di intervento della Fondazione: Vita, Famiglia e Welfare scolastico, Minori e Accoglienza, Salute e Riabilitazione, a partire dalla Programmazione del Meeting dell’Ottobre scorso.

“Un cammino vissuto sulle orme del “Grande Viaggio del Beato Bartolo Longo”, che ogni anno indica obiettivi e mete, non solo nei valori umani e di fede, e nella divulgazione della conoscenza della straordinaria ricchezza che promana dalla complessa Persona del Fondatore della Nuova Pompei, ma anche nella valorizzazione delle Sue intuizioni profetiche, in sinergia con i passi innovativi della ricerca e della scienza, che aiutano ad orientare il cammino dei singoli e delle collettività, nel porre sempre più come cuore della Storia, la centralità delle persone, per una autentica “Cittadinanza Reale e Plurale, Piena e Universale”.

Dopo la celebrazione della Santa Messa ed i saluti del Presidente e dello staff il programma prevede la proiezione di brevi video dell’attività e dei servizi dell’Opera e dell’Associazione, impreziositi dagli interventi e dalle testimonianze della famiglie. A seguire lo spettacolo di varietà con il gruppo di danza e la compagnia teatrale della Fondazione ed il buffet finale.

“Anche quest’anno - afferma Don Franco Galiano - il Meeting di ottobre, che si svilupperà valorizzando la chiave di una lettura narrativa delle vicende e dei misteri della vita umana, ci darà validi strumenti per comprendere passaggi storici più complessi del nostro tempo, specialmente attinenti l’uomo, il suo contesto più prossimo, il suo grembo universale e quell’arcano trascendente, desiderio e aspirazione dell’uomo di ogni tempo, che condusse il Giovane Latianese, Bartolo, a divenire quel grande costruttore della Città di Dio e dell’Uomo”.