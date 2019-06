Le giornate dell'archeologia: alla scoperta del patrimonio culturale

FRANCAVILLA FONTANA - Si svolgeranno tra Francavilla Fontana e Mesagne le Giornate Europee per la riscoperta della ricerca e del patrimonio culturale, con tanti eventi e laboratori per tutti.

Dalla Venere alla Pupa (con Maria Esposito)

Laboratorio di modellazione ceramica alla scoperta della tradizionale statuetta salentina chiamata la "pupa"

15 giugno 2019, h 10.30-12.30

MAFF Museo Archeologico

Castello Imperiali

Via Municipio 4, 72021 Francavilla Fontana

La Minerva di Castro (con Maria Esposito)

Laboratorio di modellazione ceramica alla scoperta della Minerva di Castro

15 giugno 2019, h 17.30-19.30

Parco dei Messapi di Muro Tenente

Strada Provinciale 73 - Via Salento-Muro, 72023 Mesagne

Archeocolor:Workshop di disegno con realizzazione di una copia su carta di uno dei reperti custoditi nel MAFF

16 giugno 2019, h 10.30-12.30

MAFF - Museo Archeologico di Francavilla Fontana

Castello Imperiali

Via Municipio 4, 72021 Francavilla Fontana

Arte Rupestre: Laboratorio didattico per la realizzazione di pitture rupestri con l'ausilio di antiche tecniche

16 giugno 2019, h 17.30 – 19.30

Parco dei Messapi di Muro Tenente

Strada Provinciale 73 - Via Salento-Muro, 72023 Mesagne

Info e prenotazioni: Cell.: +393458723113 / +393456655017 e-mail: archeopuglia@gmail.com sito web: www.coopimpact.it

Le Giornate dell'archeologia in Europa sono gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia. Si terranno in Italia e tutta Europa il 14, 15 e 16 giugno 2019. Appassionati di storia o semplici curiosi, in famiglia o con la classe, tutti potranno venire a scoprire la ricerca e il patrimonio archeologico.

La Cooperativa Impact Archeologia aderisce all'iniziativa europea con la realizzazione di quattro eventi a carattere didattico. I quattro appuntamenti si svolgeranno presso il MAFF-Museo Archeologico di Francavilla Fontana e il Parco dei Messapi di Muro Tenente (Latiano/Mesagne).

Sabato 15 giugno - ore 10.30/12.30 - DALLA VENERE ALLA PUPA

L'elegante cornice del Castello Imperiali ospiterà l'evento "Dalla Venere alla Pupa. Questo laboratorio non è un semplice laboratorio di modellazione ceramica, ma una vera e propria esperienza sensoriale guidata dalla maestra d’arte Maria Esposito e coordinato dalla Cooperativa Impact Archeologia. Nel corso dell'attività i partecipanti potranno modellare e decorare una tra le più tradizionali forme salentine, la “pupa“.

Sabato 15 giugno - ore 17.30/19.30 - LA MINERVA DI CASTRO

Il laboratorio “La Minerva di Castro“ non è solo un' attività di modellazione ceramica, ma una vera e propria esperienza sensoriale guidata dalla maestra d’arte Maria Esposito e coordinata dalla Cooperativa Impact Archeologia. Durante l'incontro sarà possibile realizzare una statuetta raffigurante la Minerva di Castro, busto dall'ispirazione iconografica orientale, dal caratteristico copricapo frigio.

Domenica 16 giugno - ore10.30/12.30 - ARCHEOCOLOR

Nella splendida cornice del Castello Imperiali le sale del Museo MAFF ospitano una vasta collezione di reperti che ben si prestano a divenire ispirazione per fantasiose creazioni artistiche. I piccoli partecipanti potranno, a partire dalla scelta della singola forma vascolare, realizzarne su carta una personalissima copia, scegliendo motivi decorativi, raffigurazioni più o meno rispondenti al vero e colori preferiti.

Domenica 16 giugno - ore 17.30/19.30 - ARTE RUPESTRE

Il laboratorio di arte rupestre è rivolto a bambini in età da scuola primaria e mira alla diffusione di una conoscenza di base delle antiche tecniche di pittura paleolitica. Le attività si svolgono grazie all'ausilio di tavolette realizzate in gesso, sulle quali i piccoli partecipanti imparano ad incidere e successivamente a dipingere forme animali e scene di caccia. Ispirandosi a dipinti ritrovati in un vasto gruppo di grotte e ripari, siti nel Vecchio Continente, si può apprezzare in prima persona la dedizione che guidava le mani dei nostri più lontani avi.