Giovani narratori e sceneggiatori crescono ai corsi dell’accademia del cinema e scrittura creativa

MESAGNE - Ripartono a Mesagne i nuovi corsi dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, consolidata realtà del territorio che dal 2012 accoglie aspiranti autori di tutte le età provenienti dall’intera Puglia. L’ambizioso progetto nato a Roma dall’idea di due professionisti, la scrittrice e sceneggiatrice pugliese Anna Rita Pinto e il montatore cinematografico romano Riccardo Poggi, è stato avallato, fin dai primi battiti, dai più noti Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime, con cui la Pinto ha collaborato nei suoi oltre vent’anni di professione nella Capitale.

“Da anni la Puglia è diventata scenario di importanti produzioni cinematografiche internazionali, ma sarebbe interessante che fossero gli stessi autori del luogo ad avere la possibilità di raccontare, meglio di altri che vengono da fuori, la realtà che gli appartiene - ha dichiarato Anna Rita Pinto, direttrice dell’Accademia – e questo potrà essere possibile solo se ci si forma con professionalità, per questo Cine Script è un’opportunità a chilometri zero, rispetto a chi, come me, ha dovuto studiare e lavorare al nord.

I corsi permanenti ai quali è ancora possibile accedervi a partire dai 14 anni e senza limite di età, sono a numero chiuso, massimo dieci allievi per classe, sono suddivisi in diversi livelli, dal base al master, e sono tenuti da docenti con comprovata esperienza di settore. I laboratori di “scrittura creativa propedeutica a narrativa e sceneggiatura” e “scrittura narrativa” con Anna Rita Pinto, avranno inizio sabato 3 febbraio; gli altri corsi di “scrittura autobiografica” con Angelica Biasi, “dizione e lettura espressiva” con Alessandra Mandese e “professioni social media” con Barbara Bechelloni, avranno inizio marzo.

Info segreteria martedì, giovedì e sabato dalle ore 17:00 alle 20:00, in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, tel. 328 2069017–327 4237720.