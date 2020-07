Giovedì Live alle Sciabiche

BRINDISI - È per giovedì 9 luglio l'appuntamento con L'ke a Nova - RnB & Nu Soul con Noemi Castagnanova in arte Nova, artista e cantante brindisina dalla calda voce con graffianti sfumature jazz. Ad accompagnare l'artista nel suo tour musicale ci saranno Frank Cotardo (tastiere) e Andre Miccoli (batteria) per ripercorrere uno stile nuovo e originale i grandi classici ma soprattutto le chicche più ricercate della black music contemporanea.

Appuntamento in via Paolo Thaon De Revel, al quartiere Sciabiche di Brindisi dalle 21,30