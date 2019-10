Gita d'autunno in masseria

MESAGNE - Tranquilla escursione per famiglie in bicicletta alla masseria biologica Marangiosa. In queste giornate d'autunno le piante si preparano ad entrare in uno stato di riposo vegetativo detto “quiescenza” nel quale rimarranno tutto l’inverno. Le viti perdono le foglie e così accade agli alberi. I Cicloamici pedaleranno incontro l'autunno ed incontro a FIAB San Vito.

Percorreranno con lentezza, per godere del paesaggio rurale di inizio autunno, e consentire la partecipazione di famiglie con bimbi al seguito. Insieme agli amici di “FIAB San Vito Dateci strada” percorreranno alcuni tratti alcuni tratti della vecchia Mesagne Ceglie e visiteranno l’antico casale abbandonato di origini medievali di S. Donato, per raggiungere infine Masseria “Marangiosa” . Avviata come allevamento zootecnico nel 1977 Masseria Marangiosa è condotta con metodo biologico ed eredita le conoscenze degli agricoltori/allevatori/caseificatori della Murgia dei trulli.

In masseria è prevista una visita guidata agli allevamenti ed al caseificio, colazione all’aperto, degustazione di formaggi

Lunghezza totale tra andata e ritorno di circa 32 Km. Facile e in piano lungo tutto il tragitto su strade di campagna asfaltate e a basso traffico veicolare



Raduno e partenza

Il raduno e la partenza sono fissati alle ore 8:30 in Piazza IV Novembre a Mesagne.

Rientro

Rientro a Mesagne alle ore 12.30 circa l’orario della braciola

Quota di partecipazione

Pari a € 3 (bambini fino a 10 anni 1 € ), comprensive di assicurazione (responsabilità civile e infortuni) e degustazione in masseria.



Info e capogita: Nico Geusa 349 6701727

Ulteriori note tecniche e tracciato del percorso in https://www.bikemap.net/en/r/5407191/



L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. L’iscrizione costituisce autodenuncia di buone condizioni fisiche e mentali. Ricordate che il buon senso impone l’uso del casco e che il viaggiare in bici non ci esime dal rispetto del codice della strada, inoltre va rispettato il regolamento di gita.