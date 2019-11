“Gran Festival del Cioccolato”: al via le iniziative natalizie a Mesagne

MESAGNE - Comune, Duc e Sum insieme per promuovere la città. Domenica 1 dicembre Mesagne si illumina per le feste: l’appuntamento è alle 17.45 al Castello per l’accensione delle luminarie. A seguire, la “Street Band” eseguirà brani natalizi in Villa e per le vie del Centro storico. Nella stessa giornata è previsto lo svolgimento dell’ottava edizione del “Gran Festival Lindor”, l’appuntamento della “Cioccolateria Carone 1951" che si terrà in via Nino Bixio a partire dal tardo pomeriggio. Sempre da via Nino Bixio, già alle 9.30 della mattina di domenica, ci sarà il raduno per la ciclopasseggiata promossa dall’associazione “Cicloamici”, nell’ambito del festival del cioccolato. La meta sarà l’area archeologica di Muro Tenente dove i ciclisti si rifocilleranno con le dolci degustazioni offerte dalla Cioccolateria nel corso della visita guidata a cura della cooperativa “Impact”. “La capacità di fare sistema deve rappresentare un impegno da perseguire. Spesso si tratta solo di creare la giusta sinergia tra gli attori che concorrono alla crescita economica e sociale di una comunità; insieme si valorizzano meglio risorse e territorio”, ha dichiarato il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 19, si potrà visitare la cripta di San Michele Arcangelo; si proseguirà verso il Museo di Arte sacra, quindi verso il Castello e il Museo del Territorio; per l’occasione è previsto l’accesso gratuito. Il tour si concluderà con la visita alla mostra di Andy Warhol. Al Castello alle ore 18 è prevista l’iniziativa a tema “Interview”, la rivista di Warhol che “ha inventato le riviste”. “Un infopoint collocato nei pressi della Basilica del Carmine fornirà le indicazioni per il suggestivo tour previsto tra i beni monumentali, museali e archeologici ricompresi nel Sistema urbano museale. L’articolato programma è frutto all’impegno dei tanti soggetti che hanno aderito e che ringraziamo”, ha spiegato il consulente cittadino alle Politiche culturali, Marco Calò. Durante la sosta nei luoghi inclusi nelle visite guidate sono previsti assaggi di dolci e degustazione di prodotti. Un comodo trenino turistico si muoverà per far spostare senza stress di guida e parcheggi coloro che prenderanno parte alla visite guidate. Uno stand dello studio “Italphoto Mesagne” sarà presente per scattare foto a chi vorrà conservare un ricordo della serata. Lo strumento del Duc trova nelle iniziative una naturale realizzazione: il programma collega la funzione commerciale alla vocazione turistica ed entrambe all’obiettivo della valorizzazione culturale. “Gli appuntamenti in programma, patrocinati dal Comune di Mesagne e dal Distretto urbano del commercio “Castrum Medianum”, offriranno interessanti opportunità culturali da abbinare alla dolcezza del miglior cioccolato e ad altre prelibatezze”, ha commentato l’assessore alle Attività Produttive, Antonello Mingenti. Il contributo previsto per la degustazione dei distillati nell’ambito del festival del cioccolato sarà devoluto in beneficenza alla “Casa di Zaccheo”.