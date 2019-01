“I legnetti di Tabata” mostra di oggetti con materiale da recupero

SAN PIETRO VERNOTICO - Si chiamano i legnetti di Tabata e sono assemblati in modo tale da creare oggetti, suppellettili, piccoli complementi d’arredo di ogni forma. Il materiale che li compone è recuperato dall’autrice soprattutto sulla spiaggia per essere poi analizzato e accostato ad altri elementi che formano l’opera, con il duplice obiettivo di creare con materiali poveri e ridare vita a oggetti abbandonati in contesti in cui rappresentano inquinamento ambientale. Dalla macchina da scrivere alla fotocamera, fino al mappamondo antico rappresentato da un vecchio pallone di cuoio abbandonato, la mostra diverte e sorprende nella sua unicità. L’appuntamento è per il 2 e il 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 in via Stazione 20 presso la sede dell’associazione culturale “Proposte”.