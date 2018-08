“I luoghi di Sant’Oronzo”: visita guidata al Santuario ad Ostuni

OSTUNI - Venerdì 24 agosto l'Associazione Ar.Tur- Luoghi d'Arte e d'Accoglienza condurrà alla scoperta di un luogo straordinario, lontano dagli usuali itinerari turistici, con l'itinerario: “I luoghi di Sant’Oronzo”. Si partirà alle ore 17:00 dal parcheggio in Via G. Pinto (nei pressi della chiesa del Carmine) per raggiungere, attraverso la suggestiva via dei Colli, il Santuario di Sant'Oronzo.

Il Santuario di Sant'Oronzo, situato poco lontano dal centro abitato, è immerso in un contesto paesaggistico di incomparabile bellezza, che ha conservato inalterate le sue caratteristiche. Gli elementi naturali si fondono con le antiche tradizioni popolari, dando forma ad un luogo dove regna sovrana la straordinaria chiesetta, custode di opere d'arte e dell'affascinante grotta, scelta dal Santo come suo rifugio.

Gli operatori dell'Associazione Ar.Tur propongono una valida alternativa culturale che arricchisce e completa la conoscenza della Città Bianca e dà la possibilità di apprezzare un altro interessante aspetto del territorio, quello della "Selva", e degli antichi culti e tradizioni ad essa legati.

Il luogo della visita si raggiungerà con il proprio automezzo. La visita guidata è su prenotazione al numero: 347 5247152

Il costo della visita è 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini