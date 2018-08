I Terraròss a Torre Santa Susanna con il loro esilarante show

TORRE SANTA SUSANNA - Venerdì 3 agosto i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno, con il loro singolare show, fatto di pizziche, tantarelle e tammuriate, ma anche di tante gags e sketch esilaranti, a Torre Santa Susanna per la “Festa del Peperoncino”, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Dominique Antonacci, Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe e le ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo, dopo essere stati a Mosca, ad inizio luglio, in occasione del festival “Ciao Puglia”, tornano sul litorale jonico con la loro simpatia e bravura.

“Realizziamo uno spettacolo - ha affermato la cantante Anna Rita Di Leo - che non fa solo rappresentazione culturale della tradizione, ma fonde benissimo quello che è il criterio dello spettacolo a trecentosessanta gradi con quello della cultura”.

Durante l’esibizione saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags proposte per coinvolgere i presenti.

“Nel nostro spettacolo si trova dalla danza alla musica alla musica cantautoriale perché ci sono pezzi nostri, a canzoni di tradizione, riproposte in chiave moderna. Utilizziamo un po’ il sistema della musica dance, dove si utilizza svuotare il brano e poi all’improvviso riparte. Con le nostre canzoni facciamo così, lasciamo soltanto i suoni delle chitarre o dei tamburelli e poi ripartiamo per far esplodere il pubblico perché è tutto mirato al divertimento del pubblico”.

L’ingresso al live dei Terraròss è gratuito.