Il 27 dicembre si apre la rassegna “Aperitivo filosofico” al Binario 23

BRINDISI - Il 27 dicembre alle ore 17:30, presso il wine bar Binario 23 si apre la prima edizione della rassegna “Aperitivo Filosofico”, curata dalla dottoressa Federica Caniglia , organizzata dall’associazione il Giunco ed il wine bar Binarion23, con la collaborazione della Società Dante Alighieri – Comitato di Brindisi e la Mondadori Store di Brindisi e con il patrocinio del Comune di Brindisi. Nel primo appuntamento, l’avvocato, scrittore e compositore Giuseppe Calogiuri, dialogherà con Gabriella Putignano, curatrice del libro Cantautorato e Filosofia. Un (In)Canto possibile. (Edito da Petite Plaisance), nonché autrice del contributo, Claudio Lolli: “vivere forte” contro “il grande freddo” della sclerocardia. Il tema centrale della serata sarà l’impegno etico della canzone d’autore della Scuola di Bologna, nonché la sua critica corrosiva a taluni meccanismi sociali. A partire dal nuovo album del cantautore italiano, Claudio Lolli, intitolato “Il grande freddo” si traccerà un cammino teoretico-interpretativo declinato in tre forme fra loro strettamente intrecciate: un freddo esistenziale-etico-politico. L’ingresso alla presentazione è libero.

Gabriella Putignano (Bari, 1987), laureata in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” , è dal 2013 docente di Filosofia e Storia nei Licei. Ha insegnato in provincia di Potenza: a Rotonda, Melfi e Palazzo San Gervasio ed attualmente lavora presso il Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini" di Bari. È autrice di una monografia su Carlo Michelstaedter (L'esistenza al bivio. La presuasione e la rettorica di Carlo Michelstaedter, Stamen, Roma 2015) e di una su Raoul Vaneigem (Quel che resta di Raoul Vaneigem, Petite Plaisance, Pistoia 2016), nonché di numerosi papers su rivista e in volumi collettanei, in cui ha trattato il pensiero di Giuseppe Rensi, Albert Camus, Arthur Schopenhauer, Henrik Ibsen, Aldo Capitini. Ha, inoltre, pubblicato contributi anche sulla P4C e curato i libri «Filosofare dal basso» (Sentieri Meridiani, Foggia 2015) e Cantautorato & Filosofia. Un (In)Canto possibile (Petite Plaisance, Pistoia 2017). È stata, infine, borsista presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.





