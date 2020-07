Il 3 luglio concerto “live” di Silvia Flores

BRINDISI - Torna ad esibirsi in pubblico, con un concerto live, la cantante brindisina Silvia Flores, reduce dal suo ultimo successo musicale con i Sud Sound System. Venerdì 3 luglio, infatti, la Trattoria “O' Lucianiello”, sita in via Torpisana, a Brindisi, ospiterà in serata il primo live di Silvia Flores, che canterà alcuni suoi brani inediti oltre alle più note ed ascoltate “cover” della musica italiana. In consolle il cantautore Loris Basile.

Tra gli altri ospiti della serata musicale i cantanti Lello Lacenere, Massimo Nacci, Francesca Fonseca, Daaniela Laguercia, Ambrogio Leserri, Francesco Raguso, Anna Petrachi, Francesco Zicari, MariaPia Anglan, Fortunato Di Monte, Cosimo Ciullo, Nicola Ciullo, Giuseppe La Palma e Mina Sammarco.

Uno spettacolo insomma da non perdere, il tutto accompagnato dalla ottima cucina di Luciano Palummieri.Start ore 21.00.