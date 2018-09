"Il filosofo della gastronomia", degustazione culturale a Oria

ORIA - Nel 1773, un famoso cuoco oritano pubblicò il suo primo trattato di gastronomia con il titolo "Il cuoco galante". Da allora, la cucina italiana prese una nuova direzione ed è anche grazie a questo illustre personaggio che oggi possiamo parlare di dieta mediterranea.

Lui è Vincenzo Corrado e noi vogliamo rendere omaggio alla sua arte con una serie di incontri dedicati alla sua figura storica e alla sua cucina riproponendo fedelmente le sue ricette, proprio come lui le serviva al Principe Michele Imperiali e ai suoi ospiti.



Per il primo incontro "Il filosofo della gastronomia" ci farà da cicerone il Prof. Luigi Neglia, grande studioso e appassionato del Corrado, che con la sua arte oratoria ci porterà nella vita del cuoco, incantando e appassionando anche noi.

Introdurrà il progetto su Vincenzo Corrado la Dott.ssa Rosaria Mancuso, esperta in beni culturali, e modererà lo studioso di storia locale, araldica e sigillografia Marcello Semeraro.

Dopo aver nutrito la curiosità, nutriremo anche il corpo con tre delle ricette presenti ne Il Cuoco galante, accompagnate da buon vino e bevande analcoliche per i più piccoli.



Inoltre, per l'occasione, l'Istituto dei Padri Rogazionisti che ci ospiterà nella sala ristoro per l'evento, ci consentirà di visitare la Cripta di San Mauro, le stanze di Padre Annibale Maria di Francia e il Museo dell'Artigianello, dove sono conservati i manufatti dei bambini ospitati dai Padri dal '700 ad oggi.



Evento realizzato grazie al contributo di A.S.D. Teknofit e Viaggi Denuzzo



29 settembre 2018 ore 19.00

SALA RISTORO Istituto Padri Rogazionisti-Santuario Sant'Antonio

Via Annibale Maria di Francia 32, Oria (BR)



Ingresso previo tesseramento.

Quota di partecipazione adulti € 15,00-bambini sotto i dodici anni € 8,00.



Per info e prenotazioni 333.6828875 e 72024csc@gmail.com