Il pipistrello: operetta di Johann Strauss

BRINDISI - Sabato 23 novembre alle 20:30, per la XXXV stagione concertistica "BrindisiClassica", speciale appuntamento al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con la nuova messa in scena dell'operetta "Il Pipistrello", realizzata dalla Compagnia di Corrado Abbati, leader nazionale nel teatro d'operetta, in coproduzione con il Teatro Comunale "Amilcare Ponchielli" di Cremona e con il "Teatro Regio" di Parma.

"Il Pipistrello" di Johan Strauss è l'operetta più rappresentata al mondo insieme con "La Vedova Allegra" ed è da molti considerata anche la migliore del genere in assoluto. Nella scrittura dell'operetta Strauss s'ispirò al modello francese di Jacques Offenbach aggiungendovi il walzer, quasi come marchio di fabbrica, creando così la via viennese all’interno del genere operetta, contraddistinta dalla perfetta fusione del valzer con il racconto della divertente commedia.

Tutta la vicenda ruota intorno alla vendetta compiuta dal dottor Falke ai danni di Gabriel Eisenstein, che l'ha lasciato al ludibrio dei passanti dopo una festa, in mezzo ad una via, vestito da Pipistrello; da allora viene così soprannominato da tutti.

In questo nuovo Pipistrello ritroviamo tutti i personaggi: Rosalinde e il suo capriccio sentimentale; Adele, la cameriera astuta; il dottor Falke e la sua elaborata vendetta; Frank, il direttore del carcere con la sua dabbenaggine e infine lo spregiudicato principe Orlofsky. Una trama vivace fra equivoci, danze, feste in maschera che faranno rivivere lo sfarzo e le emozionanti atmosfere de Il pipistrello, alla ricerca, oggi come allora, di ottimismo, piacere e voglia di vivere.

La prevendita è disponibile presso il botteghino del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, nei punti vendita del circuito Vivaticket e, on line, sul sito https://www.vivaticket.it.