Il premio Pulitzer Andrew Sean Greer ospite di Librinfaccia

OSTUNI - Sabato 7 luglio alle ore 19, presso l’ABC Apulian Bistrot (largo Stella), arriva il premio Pulitzer Narrativa 2018 con il suo “Less”. Lo scrittore americano Andrew Sean Greer è il vincitore del Premio Pulitzer nella sezione “Fiction”, con il romanzo Less, pubblicato in Italia da La nave di Teseo ed elogiato dalla giuria per essere “un libro generoso, musicale nella prosa ed espansivo nella struttura e nella portata, sull’invecchiare e sulla natura essenziale dell’amore”.

Una commedia romantica, una satira sul tipico occidentale all’estero, una riflessione sul tempo e sul cuore dell’uomo. Per il protagonista del libro Arthur Less un viaggio folle e fantasioso che lo porterà in Messico, Francia, Germania, Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo così a frapporre migliaia di chilometri tra lui e i problemi che si rifiuta di affrontare.

Dialoga con l'autore Maddalena Tulanti (giornalista). Trauduzione e letture a cura delle Persone libro e delle Donne di carta del Liceo Classico di Ostuni.

