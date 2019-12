In arrivo una nuova edizione de: “Il volo della Befana”

BRINDISI - Sabato 28 dicembre, alle ore 11, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, sarà presentata in conferenza stampa la seconda edizione dell’iniziativa «Il volo della Befana», in programma domenica 5 gennaio alle ore 18.30 nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il comandante provinciale dei VV.F. di Brindisi, Antonio Panaro, e l’assessore alle Politiche per lo Sviluppo, Oreste Pinto. La Befana dei Vigili del Fuoco farà capolino con la sua scopa sopra il Teatro e poi scenderà calandosi dal tetto per raggiungere il cuore della piazza. Una discesa spettacolare che si aggiunge al classico programma per l’Epifania: una volta “atterrata”, la vecchietta riuscirà a rinnovare l’atteso appuntamento con i bambini tra selfie e la tradizionale distribuzione di caramelle. La Befana “volerà” quindi in piazza Vittoria dove parteciperà alla «Notte bianca dei bambini», un mondo magico popolato da clown, giocolieri, danzatori, scultori di palloncini, creatori di bolle giganti, mascotte e principesse Disney, maghi comici e fantasisti.