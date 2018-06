Inaugurazione del primo "dinner & show on the beach", l’appuntamento con la cena sul mare

BRINDISI - La migliore musica live arriva in spiaggia con Francesco Mendolia, Francisco Sales, Francis Hylton (sezione ritmica incognito), Imaani Saleem (voce incognito) e Lex Cameron. Il Thames River Soul è stata costituita nel 2016 come un progetto discografico prodotto da Bluey. Il Thames River Soul è composto principalmente da membri dell'Incognito. Sebbene suonino regolarmente nella stessa band, il suono e lo stile di ogni artista sono distintamente unici.

Il bassista Francis Hylton lavora come bassista a Londra da oltre 20 anni ed è in Incognito dal 2005, scrivendo, registrando, producendo e suonando per la band. Francis ha scritto la musica per le canzoni di Incognito del 1975, Step Aside e The Less You Know tra gli altri. Il chitarrista Francisco Sales è originario del Portogallo. Da quando è entrato in entrambe le band ha trasformato il suono di Incognito e Citrus Sun. Francisco si trova ugualmente a suo agio a stabilire ritmi solidi, parti acustiche sensibili o a strappare assoli di chitarra solista. Il batterista Francesco Mendolia è un batterista e multi strumentista di Roma, Italia. Francesco ha la reputazione di essere uno dei batteristi più versatili della scena londinese negli ultimi anni e di essere uno dei musicisti più eccitanti ed energici in circolazione. I suoi assoli hanno raccolto ammirazione e standing ovation in tutto il mondo.

Menù

Pettole e verdure pastellate

Involtini di pesce spada, melanzana affumicata, pinoli e uvetta

Ravioli di burrata, gamberi e pomodorino confit

Orata con zucchina alla scapece e germogli di piselli

Tiramisù

Vini selezione Oktàgona

Per info prenotazioni 340.2730349