L'informazione tra giornali e social: incontro a Fasano

FASANO – Il tema è di estrema attualità per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini, in una fase in cui sempre più spesso alle notizie reali si sovrappongono non solo versioni distorte, incomplete, strumentali dei fatti, ma anche notizie totalmente false. Il problema non è costituito solo dal come distinguere le notizie vere da quelle fake, ma da come affermare la distinzione tra mezzi di informazione e social, partendo da una riflessione su come il web abbia cambiato la professione giornalistica ma anche il futuro dei mezzi di informazione, e su come si stia evolvendo lo stesso rapporto tra media e social.

In questa direzione va l’iniziativa organizzata dal Circolo della Stampa di Fasano “Secondo Adamo Nardelli” per mercoledì 20 novembre alle 18,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, che ha come tema “L’informazione tra giornalismo e social”, con la partecipazione del direttore della testata online BrindisiReport, Marcello Orlandini. Per l’occasione saranno celebrati i 50 anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Franco Lisi. L’incontro è aperto a tutti.

"Quello dell’informazione è un mondo in profonda e continua trasformazione. La diffusione capillare dei social media immette nel mondo della comunicazione una serie sconfinata di informazioni che troppo spesso divengono notizie – sottolineano i promotori dell’evento del 20 novembre - opinioni per nel mondo social finiscono per essere scambiate per verità. Ma qual è il confine da tenere presente? Come cambia il ruolo del giornalista in questo contesto?".