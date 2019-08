Incontro di letteratura e musica  al castello

MESAGNE - Il 20 agosto alle ore 20, nell'atrio del Castello una serata da non perdere con gli Artisti del Teatro San Carlo di Napoli per l'evento Note a Margine, incontro di letteratura e musica.

Protagonisti d’eccezione saranno gli artisti del Teatro San Carlo di Napoli Luca Signorini, Maurizio Morello e Giacomo Mercaldo accompagnati per l’occasione dai maestri Roberto Coscia, Dario Triestino (del gruppo Slang) e Danilo Leo.

Ce lo spiega Maurizio Morello, splendida voce del coro del Teatro San Carlo di Napoli.

"Viviamo in tempi di specializzazioni e separatezze. Di questa evidenza le scienze odierne costituiscono un lampante esempio. Ma anche le arti corrono il rischio di chiudersi ciascuna dentro il proprio recinto dorato quando dimenticano di essere attività dello spirito, prima ancora che espressione di sapienza tecnica. E più di ogni altra arte questo rischio lo corre la musica, spesso ridotta a forma di intrattenimento collettivo. Come se solo nella spensieratezza fosse possibile provar diletto. Ebbene, la scommessa che questa volta ci si propone è invece quella di coniugare in un'unica serata letteratura e musica. Entrambe riassunte nella figura di un solo artista, Luca Signorini musicista di chiara fama e affermato scrittore, autore tra l’altro, del romanzo sociale “Il discorso delle mele” (Aprile 2019, L’Erudita Editore) e del racconto su Napoli “Rovine” (Nov. 2017, Polidoro Editore). Nell'intento di dimostrare, anche con l'esecuzione di generi musicali diversi, nei quali si cimenteranno altri valenti artisti, come la riflessione possa ben accompagnarsi alle emozioni ed esaltarle".

I protagonisti: Luca Signorini è violoncellista, compositore e scrittore. Ha studiato Violoncello e Composizione al Conservatorio di S. Cecilia di Roma, alla Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna e al Conservatorio di Maastricht ed è stato premiato in numerosi concorsi internazionali.

Maurizio Morello, splendida voce del coro lirico del Teatro San Carlo di Napoli

Giacomo Mercaldo, altra splendida voce (basso) presso il Teatro San Carlo.

Roberto Coscia, batteria e percussioni, e Dario Triestino, chitarrista basso elettronico, del gruppo musicale Slang, ed infine Danilo Leo pianista brindisino.

Ingresso libero.