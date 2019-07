Proseguono le iniziative del Cartellone Let’s Estate di Francavilla   

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 13 luglio a partire dalle ore 08.00 in Villa Comunale è in programma la sesta edizione di “3vs3 senza un parquet”. L’evento è organizzato da 1spettacolo.com con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana. Tre le categorie coinvolte, under 15, under 18 e over 18, che si sfideranno per ottenere i numerosi premi in palio e trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento. In occasione dell’evento sarà inaugurato il primo campo di streetbasket realizzato dall'Amministrazione Comunale su iniziativa dell’Assessorato all’Urbanistica.

Sempre sabato 13 luglio, a partire dalle 20.00, in via Capitano di Castri si terrà l’evento “CircusQuare” con artisti di strada sotto le stelle. L’evento è a cura degli esercenti di via Capitano Di Castri.

Domenica 14 luglio alle 19.30 nell’Atrio di Castello Imperiali saranno di scena i Cantattori con uno spettacolo di beneficenza “Come prima più di prima con Cuore Amico”. Presenterà la serata Luna Fiore.

Lunedì 15 luglio alle 20.00 nuovo appuntamento con la Rassegna Letteraria “Vico Castello” che ospiterà nell’Atrio di Castello Imperiali il giornalista Valentino Losito, autore del libro “E la chiamano estate. Quando andavamo in villeggiatura”. Dialogano con l’autore Rossana Casale e Giorgio Rosso.