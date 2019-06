Tour in bici e visite guidate nel centro storico: le iniziative dell'Appia day

BRINDISI - Il 14-15-16 giugno torna l’Appia day Brindisi, un evento nazionale giunto alla sua terza edizione voluto dall’Associazione Brindisi e le Antiche strade, presieduta da Rosy Barretta, con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi, presieduta da Alfredo Malcarne, di Madera Bike Tour, di Daniele Pomes e dell’Associazione Le Colonne coordinato da Anna Cinti. L’iniziativa è finalizzata a rievocare i gli antichi fasti di Brindisi per rinnovare nei cittadini, specie nei più giovani, un sano orgoglio di appartenenza con l’auspicio che si possa concorrere tutti assieme a costruire un futuro altrettanto illustre.

Tour in bicicletta

In Occasione dell’Appia Day verrà organizzata, da Madera Bike Tour una Biciclettata, seguendo un percorso che dalla via Traiana ci porterà a Brindisi lungo poi la Via Appia. Ci si incontrerà sabato 15 Giugno alle ore 15.30 presso la Stazione FS Cisternino – Pozzo Faceto per dar modo a chi vuol portare la propria bici sui treni regionali provenienti da Bari e Brindisi, di poter prendere parte all’evento. Con il supporto degli esperti bikers dell’Associazione Madera, ci si immergerà nella cuore della piana degli ulivi, fatta di muretti a secco e uliveti secolari, raggiungendo il tracciato della via Traiana.

Ci si dirigerà, quindi, a Brindisi attraversando il Parco Dune Costiere e costeggiando masserie storiche fortificate e il dolmen di Montalbano. Una piccola deviazione per raggiungere una delle strade più cinematografate di Puglia e fare una foto ricordo e ammirare il paesaggio. Seguirà un percorso lungo circa 20 km immerso negli ulivi per poi raggiungere la costa e continuare in direzione Brindisi, tra macchia mediterranea e alberi di eucalipto.

L’arrivo in città, presso la Scalinata Virgiliana, è previsto al tramonto. Per i partecipanti è prevista una degustazione enogastronomica a base di prodotti tipici. Per chi volesse raggiungere il punto di ritrovo attraverso i treni regionali, si ricorda che il trasporto delle bici è gratuito. Chi non fosse dotato di bici, bambini o adulti, può sempre noleggiarla presso Madera Bike Tour.

Tour guidato nel centro storico

Inoltre, il 14-15-16 Giugno, ogni sera alle ore 18:00 ci sarà un tour di conoscenza del territorio curato dall’ Associazione Le Colonne. Un percorso guidato dagli esperti lungo l’antico tracciato dell’Appia Antica nel Centro Storico di Brindisi. L’inizio dei tour sarà alle ore 18:00 dallo stand n°2 dell’Associazione Brindisi e le Antiche Strade situato presso il Lungomare Regina Margherita, angolo Via Santa Chiara. Il percorso toccherà i seguenti punti: Lungomare di Brindisi, Casa del Turista, Collezione Archeologica Faldetta, Colonne Romane, Palazzo Nervegna e Area Archeologica.

Colonne Romane illuminate

Per l’occasione, in tutte tre le giornate, grazie all’intervento dell’Energeko Gas Italia srl, le Colonne Romane, simbolo della Via Appia e dell’inizio via verso l’Oriente, saranno illuminate dal tramontar del Sole sino alle 23:00 con i colori ocra e blu, a simboleggiare la terra ed il mare, il cammino dei pellegrini che giungevano a Brindisi Terminale della Via Appia e che poi s’imbarcavano per Mare per proseguire il loro percorso verso oriente, proiettando il visitatore all’interno di una nuova dimensione.

Gli organizzatori auspicano che l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, dalla Energeko Gas Italia srl, e sostenuta dall’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, dalla Camera di Commercio di Brindisi, da Madera Bike Tour e dal Past possa diventare un evento fisso per la città di Brindisi.