Iniziative e passioni per San Valentino a Fasano

FASANO - Non solo l’amore per il partener, ma spazio alle passioni per il cibo, il ballo, l’arte e altro; dal 10 al 16 febbraio torna l’iniziativa “Io amo a Fasano”, dedicata al tema dell’amore, che quest’anno si amplia e occupa tutta la settimana che comprende la festa di san Valentino.

Come dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Luana Amati: “Per il quarto anno consecutivo stiamo proponendo “Io amo a Fasano”, iniziativa che abbraccia vari ambiti e che va intesa come espressione dell’amore in tutte le sue manifestazioni: per il cibo, per l’arte, la cultura, il ballo, il territorio, il partner, ecc. e che si estenderà per tutta la settimana che va dal 10 al 16 febbraio. Il 14 febbraio sarà dedicato agli innamorati, mentre i giorni 15 e 16 febbraio saranno incentrati sul cibo con l’iniziativa “Spizzichi & Mozzichi in love”. Il centro cittadino sarà addobbata a tema e sarà il fulcro delle varie iniziative che si svolgeranno. Per questa settimana dedicata all’amore l’Amministrazione Comunale intende collaborare con associazioni, privati cittadini, enti, scuole, attività commerciali, eccetera: in questa prospettiva, coloro che intendessero partecipare alla manifestazione, possono far pervenire la propria adesione e l'idea progettuale da inserire nel calendario dell'iniziativa. Sul sito del comune di Fasano all’indirizzo http://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie_0_2564.html è possibile visionare la manifestazione di interesse e scaricare la domanda di partecipazione da inviare entro e non oltre il 27 gennaio p.v. all’indirizzo suap@comune.fasano.br.it Si tratta di un’iniziativa - conclude Amati – tesa a sviluppare le opportunità economiche, turistiche e culturali della città; mi auguro un’ampia adesione da parte delle attività commerciali e delle associazioni” .