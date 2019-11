“Interview” la rivista di Andy Warhol in un convegno a Mesagne

MESAGNE - Nell’ambito delle iniziative collaterali organizzate per la Mostra "Andy Warhol, L’Alchimista degli anni sessanta", domenica 24 novembre alle ore 18:00, si svolgerà presso la Gran sala del Castello Normanno Svevo di Mesagne l’incontro dal titolo “Interview: La Rivista che ha inventato le Riviste”. A raccontare la storia della pubblicazione fondata da Andy Warhol nel 1966 ci sarà Franco Chiarpei designer che ha lavorato a New York come art director proprio per la celeberrima Interview. Durante l’incontro saranno anche esposte rarissime copie di Interview alcune delle quali autografate dallo stesso Andy Warhol. All’iniziativa interverranno Michela Laporta, curatrice della sezione “Pop Now. Nuove identità nelle arti pugliesi”; Bernardo Palazzo, designer e Marco Calò, consulente alla Cultura del Comune di Mesagne. Modera il giornalista free lance Vincenzo De Leonardis. La serata sarà chiusa da "Pop Wine and Chocolate" una degustazione gratuita di vini e cioccolatini a cura della Cantina Produttori di Manduria e Carone1951. La rivista Interview ha fatto scuola nel mondo editoriale per aver offerto conversazioni abbastanza intime con attori famosi, artisti, musicisti, modelle e altre star, oltre che a fotografi. Ai tempi di Warhol, la rivista aveva un'identità visiva distinta, con copertine illustrate dedicate alle celebrità e realizzate dall'artista Richard Bernstein. Ai più era conosciuta come "La sfera di cristallo del pop". Insieme all’altra rivista, Playboy, per molti decenni si sono divisi l’allora ricchissimo mercato editoriale. Dopo varie vicissitudini economiche Interview è stata chiusa lo scorso anno continuando però le proprie pubblicazione on line.