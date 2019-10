BRINDISI - "Invito all'opera con delitto" è il titolo della rappresentazione lirico-teatrale in programma a Brindisi il 31 ottobre 2019 (ore 20.00) nel Salone di rappresentanza della Provincia per il secondo appuntamento della stagione concertistica "BrindisiClassica".

Lo spettacolo si discosta dal classico concerto lirico, proponendosi come una divertente pièce teatrale, che prende garbatamente in giro gli stereotipi e i personaggi del melodramma, rappresentandoli con ironia e un po' di suspence. Le più belle arie e i più famosi duetti della lirica s'intrecciano in un copione intrigante ed esilarante: uno squattrinato impresario senza scrupoli ha ingaggiato per il suo nuovo spettacolo una famosa e isterica cantante russa con cameriera al seguito. La diva è detestata da tutti gli altri artisti della compagnia, che fanno di tutto per liberarsene, quando ...

Compongono il cast vocale: Susie Georgiadis e Silvia Felisetti (soprani), Antonio Colamorea e Alessandro Braghetti (tenori), Fulvio Massa e Marzio Giossi (baritoni). Al pianoforte il Maestro Stefano Giaroli.

A deliziare il pubblico, arie celebri, quali: "So anch’io la virtù magica" (dal Don Pasquale di Donizetti), "E lucean le stelle ..." (da Tosca di Puccini), "Madamina il catalogo è questo" (dal Don Giovanni di Mozart), "Tu che di gel sei cinta" (da Turandot di Puccini), famosi duetti come "Là ci darem la mano" (dal Don Giovanni di Mozart), "Parigi, o cara" (da La traviata di Verdi). Ciascuno dei due atti della pièce chiude con un crescendo rossiniano: il primo è il finale del primo atto dell'opera "L'Italiana in Algeri" ("Nella testa ho un campanello ..."), pezzo di grande teatro e di musica esemplare, prediletto da Rossini; il secondo è il gigantesco concertato che chiude i quatto atti del “Guglielmo Tell”, considerato uno dei momenti unici nel mondo della musica.

Ingresso € 10,00 - Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it