Primo torneo di calcio e volley in acqua non saponata a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Primo torneo di calcio non saponato organizzato dallo Juventus club di Villa Cstelli con il patrocinio del comune. Possono partecipare le categorie: primi calci 8/12anni (minimo 5 massimo 6 giocatori); calcio under12/17anni (min 5 max 6 giocatori); calcio over 18 (min 5 max 6 giocatori); volley misto (min 6 max 8 giocatori-con obbligo di due ragazze per squadra)per info 3885855553 - 3922625048 - 3332904186. Nel corso delle tre serate previste ci sarà l'angolo bar, la braceria, musica, gonfiabili, frutteria a tanto divertimento.