L’estate ostunese apre con la "Notte bianca dei bambini"

OSTUNI - Nuovo appuntamento con “La Notte bianca dei Bambini”; sabato 16 giugno "Lab Communications" di Concetta Renna, torna a riproporre una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento ad Ostuni con numerosi artisti e spettacoli che faranno entusiasmare i più piccoli.

A rendere entusiasmante la serata saranno: i gonfiabili per il divertimento dei bambini; le mascotte di Pj Mask e Olaf che potranno incontrare i bambini e scattare le foto insieme; un clown simpaticissimo dai racconti coinvolgenti ed affascinanti; uno spettacolo di giocoleria unico ed incantevole con performances frizzanti ed ipnotici; animazione con balli, giochi, sculture di palloncini e baby dance; trucca bimbi; l'ammaliante spettacolo di equilibrismo; uno spettacolo comico di teatro di strada dove la risata diventa presto contagiosa grazie ad un susseguirsi di gags; inoltre una performance incredibile di Ballon Man.

Ed infine, in esclusiva, l’evento principale della serata: il “Galà di Magia” spettacolare, coinvolgente, con un duo di premiati illusionisti, Mr Jack e Mago Marvin, dai programmi televisivi “Tu si que Vales, ed “Italia’s got talent” e finalisti al “Master of Magic” e detentori di “Guiness Worls Record”, di elevata caratura artistica, che presenteranno un susseguirsi di grandi effetti di magia professionale e grandi illusioni con intrattenimento brillante, performances di abilità manipolatoria, contact juggling e grande spettacolo di Ombre Cinesi.

L'evento rientra tra gli appuntamenti estivi del Comune di Ostuni ed è interamente organizzato da "Lab Communications" di Concetta Renna, patrocinato dall’ “Assessorato al Turismo”- Dott. Vittorio Carparelli, “Assessorato Politiche Sociali” – Ass. Antonella Palmisano,” Assessorato Sport” – Ass. Mariella Monopoli, i quali hanno permesso l'intera progettazione dell'evento.