“La bella stagione”, le atmosfere elettroniche approdano nel porto vecchio

BRINDISI - «La Bella Stagione» sfoglia i suoi linguaggi e apre gli spazi della città. La rassegna, organizzata dal Comune di Brindisi con il supporto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, incontra le atmosfere elettroniche di suoni e immagini con Limo e Jacopo Aluzzi (live set) più Tony Unzip (selezione): lo spettacolo, dal titolo «Sine. Suoni Immersi nell’Estate», è in programma venerdì 17 agosto alle ore 20 in zona Sciabiche, porta Thaon De Revel. Lo specchio d’acqua disseminato di luci riflesse del porto vecchio di Brindisi sarà lo splendido scenario di una performance live di sonorizzazione del luogo, con macchine e strumenti elettronici e analogici. Lo scivolo di alaggio delle tipiche barche da pesca farà da sfondo a un act originalissimo che incrocia visioni, immagini, luci e sperimentazioni contemporanee. Per una sera Brindisi e il suo approdo più riparato diventeranno protagonisti della migliore ricerca sonora e artistica contemporanea, che consacra la musica e il suo linguaggio universale.

Sine è il nuovo progetto di musica elettronica di Giovanni Limongelli, in arte LIMO, un veterano dell’underground italiana attivo tra Italia e Europa sin dalla fine degli anni Novanta. Mosso sin da giovanissimo dalle mille sfaccettature dell’elettronica, dalla ambient alla techno, Limo ha proposto il suo sound in città come Londra, Berlino, Parigi, Copenaghen, Amsterdam e Barcellona.

Il principale progetto con cui identificare Limo è la serie di eventi e label di musica elettronica Transition LAB, iniziato nel 2008, fondato con l’intento di essere il principale polo pugliese per cultura house e techno, sia in party open air estivi che in musica stampata in vinile.

Il progetto di musica analogica SINE esordisce in pubblico proprio in occasione della rassegna «La Bella Stagione»: si tratta di una sperimentazione di sonorizzazione dei luoghi e di ciò che accade nello scenario in cui prende forma il live. In questo caso lo spazio è la parte più estrema del porto di Brindisi, nell’antico quartiere dei pescatori «Le Sciabiche».

Programma completo «La Bella Stagione»: https://goo.gl/PDK8aV