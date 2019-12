“La chitarra del ‘900” con il maestro Molfetta

MESAGNE – Concerto per chitarra classica nell’auditorium del Carmine venerdì 6 dicembre alle 20. Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Sistema Urbano Museale - del quale fanno parte il Comune di Mesagne, la Parrocchia di “Tutti i Santi”, il Museo carmelitano e la Grotta di San Michele Arcangelo della Basilica del Carmine e Federalberghi Brindisi – venerdì 6 dicembre si terrà il concerto del maestro Antonio Molfetta, concertista internazionale di origine mesagnese, ospite solista delle più prestigiose sale concerto europee. Molfetta eseguirà un repertorio originale per chitarra classica, sintesi perfetta della fusione tra stili e culture diverse che il musicista esalta con tecnica personale nel passaggio dal genere jazz a brani della tradizione popolare. L’iniziativa musicale aprirà in grande stile le proposte del Sum, offrendo brani dei più importanti compositori del Novecento: Barrios, Sinesi, Ponce, Rodrigo, Dyens, Morel solo per citarne alcuni. Il direttore artistico di “Guitar Week”, il prestigioso festival internazionale di Carpi, offrirà gratuitamente il suo concerto alla città. L’appuntamento è nell’auditorium della Basilica del Carmine alle ore 20, ingresso libero.