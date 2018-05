La locale cultura del vino nell’appuntamento di “Cantine aperte"

CELLINO SAN MARCO - Torna il consueto appuntamento con Cantine Aperte. L’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino è giunto alla sua 26esima edizione. Dal 1993 infatti, l’ultima domenica di maggio, le cantine italiane che aderiscono all’iniziativa aprono i loro cancelli agli appassionati per far scoprire loro non solo il vino, ma anche i luoghi in cui viene prodotto. Un evento che, con il passare del tempo, si è trasformato in una vera e propria filosofia che vuole conoscere i diversi territori e le diverse culture del vino italiano.

Un’iniziativa che muove turisti, appassionati e curiosi che potranno fare un’esperienza diversa, entrando a stretto contatto con il mondo del vino. Anche Cantine Due Palme aderisce all’iniziativa e ha organizzato degustazioni di vino e prodotti tipici presso il suo punto vendita di Cellino San Marco, in via San Pietro 144 il prossimo sabato 26 maggio, dalle 10.00 alle 14.00.

Per maggiori info sull’evento organizzato da MTV Puglia visita il sito: http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/2/cantine-aperte/