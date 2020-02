La magia dei Brutti Anatroccoli a teatro

CEGLIE MESSAPICA - Domenica 23 febbraio, alle 17.30, per il Posto delle Favole tutta la magia di uno spettacolo delicato e poetico: in scena i Brutti Anatroccoli della Compagnia Stilema Teatro

Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”? Per i bambini ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. Basta portare gli occhiali, o metterci un po' più degli altri a leggere una frase, o avere la pelle un po' più scura o un po' più chiara, o far fatica a scavalcare un gradino con la sedia a rotelle, o essere un po' troppo sensibili, o un po'....

Chiusi nelle proprie emozioni è come si sentisse un vuoto, un pezzo mancante. Ma è proprio da quella mancanza che bisogna partire.

Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, “I brutti anatroccoli” della Compagnia Stilema Teatro racconterà, domenica 23 febbraio, alle ore 17.30, al Teatro Comunale di Ceglie Messapica che tutti possono rendere la propria debolezza una forza.



Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen di e con Silvano Antonelli, lo spettacolo è consigliato per bambini a partire dai 3 anni.

I Brutti Anatroccoli è il settimo appuntamento del Posto delle Favole, la rassegna di teatro per famiglie promossa da Armamaxa Teatro, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta.

Botteghino: biglietto 6 euro; gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni. Formula Benvenuti nonni: per ogni nipote pagante un bambino non paga.

Apertura porte ore 17.00; Inizio Spettacolo ore 17.30.

Consigliata la prenotazione al +39 389 265 6069.

I biglietti al botteghino dovranno essere ritirati entro le ore 17. In caso contrario, la prenotazione decade.

Per tutte le info: www.paginebiancheteatro.it