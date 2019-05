La notte bianca dei bambini a Fasano

FASANO - Torna a Fasano “La Notte bianca dei Bambini”, una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento pronta ad entusiasmare i più piccoli. L’evento si terrà nella serata di domenica 2 giugno presso Piazza Ciaia, rendendo uno tra gli scorci più rappresentativi del centro storico di Fasano, un grande e colorato circo a cielo aperto.

Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Fasano – Assessorato alle Politiche Sociali, l’evento si articola lungo un ricco programma di esibizioni e attività ideate per la gioia dei bambini.

A partire dalle ore 20, fino a tarda serata, si susseguiranno spettacoli di illusionismo, equilibrismo, magia, bolle giganti e giocoleria. Di grande impatto sul pubblico, sia giovane che adulto, l’esclusivo show di Cam Caminì, il simpatico spazzacamino che esibirà le sue doti artistiche tra scintille infuocate e giochi pirotecnici. A lasciare grandi e piccini col fiato sospeso, un’altra inedita performance luminosa: colorate suggestioni prendono vita grazie alla maestria di una giovane artista e delle sue originali creazioni a LED.

Renderanno la serata ancora più entusiasmate per i bambini, i gonfiabili e le mascotte dei personaggi Disney di Minnie, Topolino, Bing e Rapunzel pronte a mettersi in posa per una foto ricordo. I bambini potranno inoltre portare a casa le sculture di palloncini, che verranno regalate loro appena realizzate.

«La macchina organizzativa di uno degli eventi più apprezzati dai cittadini di Fasano e delle città limitrofe – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Caroli – è in moto da tempo per la messa a punto di una nuova edizione, ricca di novità. La Notte bianca dei Bambini, oltre a rappresentare un format consolidato, è per il Comune di Fasano un’occasione utile a favorire l’aggregazione e la socializzazione dei bambini e delle loro famiglie. Un momento di svago, ma anche di confronto e interazione. Mi complimento con l’organizzazione de La Notte bianca dei Bambini, per l’impeccabile cura di ogni dettaglio tecnico e artistico. Accogliendo la richiesta giunta dalla cittadinanza, riproponiamo dunque un evento capace di coinvolgere bambini e adulti».