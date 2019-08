La notte delle lanterne nell’uliveto secolare di Torre Guaceto

BRINDISI - Tra le mani una lanterna, che con la sua suggestiva luce ci aprirà di volta in volta il cammino, svelandoci ora racconti poetici e astronomici, ora musiche d'estate, ora sapori dorati frutto della terra rossa di Guaceto e del sapiente lavoro dei produttori della comunità agricola di Serranova, giovedì 29 agosto. Scopriremo i segreti delle stelle grazie alla presenza dell'astrofilo Cosimo Galasso.

Un percorso a tappe, per illuminarci e sorprenderci ancora una volta della bellezza della natura, dalla terra al cielo stellato di Torre Guaceto.

Al termine della passeggiata è prevista una degustazione dei cibi e dei vini della Riserva a cura dell’Azienda Agricola Calemone.

Adatto ad adulti e bambini evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria al 331 927 75 79 quota di partecipazione: Il costo per la partecipazione all'evento è pari a € 25.00 per gli adulti, € 20.00 per i bambini ed include anche la degustazione.

Le modalità di accesso e svolgimento della serata verranno comunicate in fase di prenotazione.