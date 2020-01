La storia dei giovani che sfidarono Mussolini in un libro

MESAGNE – “Gli irriducibili, giovani ribelli che sfidarono Mussolini” della scrittrice Mirella Serri. Sarà presentato venerdì 31 gennaio alle ore 18 alla sede dell’associazione “Di Vittorio” in collaborazione con Anpi sezione “E. Santacesaria”. Dialoga con l’autore Fernando Orsini. Presiede Cosimo Zullo, presidente ANPI Mesagne.



Mirella Serri,

docente di letteratura e giornalismo presso l’Università La Sapienza di Roma, raffinata

scrittrice di numerosi libri, con questo saggio, ha composto un armonioso mosaico

di un manipolo di ragazzi assai

lungimiranti che, ancor prima dell'ascesa al potere del Duce, intuì i pericoli

a cui l'Italia e l'Europa andavano incontro.



Sono storie

sconosciute ai più quelle degli «irriducibili», giovani costretti

all’esilio in Francia, in Palestina, in Tunisia, che non vollero rassegnarsi al

fascismo trionfante in Italia. Poco più che ragazzi che con le loro limitate

forze, anni prima dell’inizio della Resistenza, si organizzarono e cercarono di

colpire una dittatura apparentemente invincibile con sabotaggi, attentati e

iniziative di propaganda con l’obiettivo di dare un segnale forte: nonostante

il massiccio consenso di cui godeva Mussolini, vi erano anche italiani che

avevano scelto di schierarsi sul fronte dell’antifascismo.



Sono le storie

emozionanti di Giorgio Amendola, Enzo ed

Emilio Sereni, Giuseppe Di Vittorio, Maurizio Valenzi, Ada Sereni e molti

altri: giovani comunisti, socialisti, seguaci di “Giustizia e Libertà”,

repubblicani, azionisti ed altri ancora. Tutti utopisti, cosmopoliti e ribelli

che, rifiutando ogni forma di compromesso, divennero il volto internazionale

della prima opposizione al fascismo e che ancora oggi sono importanti esempi di

coraggio e dedizione.



Indagando anche

nella storia intima e privata, tra amori, persecuzioni e speranze, Mirella

Serri ripercorre le vite straordinarie di quei ragazzi che decisero di

resistere alla dittatura anche a costo della vita. E’ un libro ricco di spunti,

documenti e aneddoti che fa conoscere ai lettori una nuova pagina dell’antifascismo.



“Gli

irriducibili” ha appena vinto il Premio Fiuggi-storia 2019 nella sezione

“Diari, epistolari e memorie”.