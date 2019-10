I Lambsbreath in concerto al Circolo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 26 ottobre presso il Circo della Farfalla (Arci) di Francavilla Fontana si svolgerà il primo appuntamento internazionale della rassegna di musica live. Sul palco del Circo si esibirà il progetto Lambsbreath. Tre ragazzi provenienti del Canada che sbalordiranno il pubblico con il loro sound.

Un collettivo artistico nato dalla mente di Mark Lingelbach e dalla collaborazione di un gruppo di amici. Prende il nome dalla varietà di marijuana preferita da Bob Marley e Peter Tosh: la Lambs Bread, anche conosciuta come Lambs Breath. Il loro sound parte dal Reggae per definire melodie non convenzionali, influenzato anche da artisti come Jeff Buckley, Amy Winehouse e Sting, con le loro atmosfere oscure e nostalgiche.

Appuntamento alle ore 22:30 alla sede di Via Giancola, 4. ingresso con contributo all’attività