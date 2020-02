Latiano, al via la rassegna "Cultura, Spettacolo e..." di Taberna Libraria

LATIANO - Torna, anche, nel 2020 la rassegna “Cultura, Spettacolo e ...” organizzata dalla Taberna Libraria di Latiano in collaborazione con De Vivo home design ed il patrocinio dall’amministrazione comunale. La libreria di via Torre Santa Susanna ha stilato il ricco ed eterogeneo cartellone di ospitate letterarie, serate musicali, approfondimenti sportivi ed eventi, annunciati nel corso della presentazione della kermesse dello scorso 25 gennaio.

Il calendario prenderà il via giovedì 5 marzo con una serata musicale e culturale dedicata al 1970 dal titolo "Revolution!".La band guidata dal maestro Mimmo Annè, farà da colonna sonora ad una iniziativa totalmente dedicata al mito degli anni ‘70 per farlo rivivere attraverso i riferimenti e gli spunti che l’evento offrirà ai partecipanti e a quanti proprio in questo anno 2020, festeggiano il proprio cinquantesimo compleanno.

Sabato 14 marzo presentazione in trasferta a Campi Salentina dove Taberna Libraria porterà Franco di Mare con il suo nuovo libro dal titolo “Sarò Franco” (Editore RaiLibri). Nella sua nuova opera sono raccolti gli editoriali, divisi per argomento e per attualità, che hanno tracciato il percorso in questi quattro anni trascorsi dal noto giornalista nella sua rubrica mattutina su Rai1.

Lo scrittore Giancarlo Visitilli sarà, invece, ospite venerdì 20 marzo in Taberna Libraria. Un gradito ritorno per il vincitore della seconda edizione del concorso letterario "Adotta un Esordiente" che presenterà il suo ultimo libro sull’immigrazione, scritto a quattro mani con Kader Diabate dal titolo “La pelle in cui abito” (Editore Leterza);

Palermo e la Sicilia saranno, invece, omaggiati venerdì 17 aprile, nel corso di una serata con musica e documenti storici, dallo scrittore Giuseppe Di Piazza con il libro “I Cinque canti di Palermo” (Editore HarperCollins).

Martedì 21 aprile, in Taberna Libraria, il presentatore tv Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci racconteranno la loro vita di coppia e della scelta di mettere Gesù al centro della loro quotidianità, con il libro “Ho scelto Gesù. Un'infinita storia d'amore” (Editore RaiLibri).

In occasione della tappa del Giro d'Italia 2020 che toccherà, anche, Latiano nella tappa Castrovillari-Brindisi, martedì 28 aprile si svolgerà una serata dedicata alla bicicletta e alla storia della manifestazione ciclistica più importante dello stivale con l’esperto brindisino Romeo Tepore.

Attesa, infine, lunedì 4 maggio per un altro gradito ritorno, quello del giudice Gherardo Colombo che questa volta presenta due libri, uno per bambini dal titolo “La bambina tutta verde” (Editore Salani), nel quale affronta con delicatezza il senso di giustizia, l’inclusione, l’accettazione della diversità in un mondo in cui essere differenti è bello ed un libro per adulti, “Il carcere non guarisce”.

Il calendario si chiuderà con la serata di sabato 23 maggio al Teatro “Olmi” di Latiano dedicata, contemporaneamente, al premio alla cultura "Samadi" e alla finale della IX edizione di "Adotta un Esordiente".