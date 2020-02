“Le cene imperdibili” al ristorante sociale XFood

SAN VITO DEI NORMANNI - Parte venerdì 28 febbraio la rassegna gastronomica “Le cene imperdibili”, del ristorante sociale XFood, a San Vito dei Normanni. Ospite della prima serata lo chef Danilo Vita, già noto per aver “messo in riga la brasciola”, rivisitando e reinterpretando il famoso piatto tipico della tradizione pugliese.

Danilo Vita, proprietario e fondatore del Creatività Restaurant, situato nel cuore del centro storico di Carovigno, nonostante la sua giovane età, vanta importanti esperienze alle spalle, in Italia e all’estero. Ha collaborato con lo chef Alajmo, del noto ristorante Le Calandre, a Londra con Heinz Beck e nel 2013 ha vinto il premio “Chef emergente del Sud”, per poi tornare in patria come sous chef di Sebastiano Lombardi, nella cucina del ristorante stellato Cielo del Relais la Sommità di Ostuni.

Il suo è un concetto di ristorazione “diverso”, al centro di un territorio in cui regna un’ottima cucina della tradizione pugliese, fatta di eccellenti materie prime.

XFood, noto esempio di imprenditoria sociale nella ristorazione, che ha consentito l’integrazione lavorativa e sociale di persone con disabilità, aprirà le porte della sua cucina, guidata dalla chef Annamaria Leozappa, a Danilo Vita, che metterà la propria esperienza a disposizione dei ragazzi dello staff, offrendo loro un’occasione di formazione e crescita professionale.

Ad accompagnare i piatti, un’accurata selezione di vini delle Tenute Rubino, azienda vinicola di Brindisi, partner dell’evento, le cui produzioni vedono protagonista il Susumaniello, eccellente vitigno locale, che identifica maggiormente la peculiarità della cantina.

Da non perdere, dunque, il primo di una serie di appuntamenti culinari d’autore, organizzati dal ristorante sociale XFood, di San Vito dei Normanni, che vedrà impegnate diverse grandi firme del panorama d’eccellenza della cucina italiana.

Menù:

Bombetta, patate e lampone

Risotto alle mandorle, spunzale e caffé

Ho messo in riga la braciola

Ricotta, cioccolato bianco e limone

30 Euro a persona (acqua inclusa, vini esclusi)

Ristorante XFood Via Brindisi s.n., San Vito dei Normanni Info e prenotazioni 366.8913041