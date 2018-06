“Le inchieste salentine del maresciallo De Marco”

CELLINO SAN MARCO - Al via la rassegna letteraria estiva "Cellino si racconta", promossa dal Comune di Cellino San Marco e dalla locale Pro Loco, con la presentazione dei due libri gialli-noir dello scrittore Massimo Chiriatti (Antonio Dellisanti Editore)

Venerdì prossimo, 22 giugno 2018, presso il cortile del palazzo baronale (piazza Aldo Moro, inizio ore 19,30, ingresso libero) incontro con lo scrittore Massimo Chiriatti, autore di due libri gialli-noir: "La Punta del vento" e "Il soffio del gelso", ambientati nel Salento, ed editi dalla Dellisanti Editore.

A dialogare con l'Autore sulle inchieste salentine del tenebroso ed astuto maresciallo Giulio De Marco ci saranno: Salvatore De Luca (sindaco di Cellino San Marco); Francesco De Luca (curatore della rassegna letteraria) ed Alessandro Faino (scrittore).

Modererà l'incontro il giornalista Antonio Dellisanti. Durante la serata, la compagnia teatrale "Lu 'ntartieni" leggerà alcuni brani tratti dai romanzi. Al termine degustazione di vino delle Cantine Due Palme.

Ricco di intrighi e di colpi di scena, “La Punta del Vento” ambientato nella città di Rocca Marzia offre al lettore ampie riflessioni, spunti veristici e di scandaglio dell’animo umano. Il maresciallo Giulio De Marco divide la propria solitaria esistenza tra Torre San Marco, un borgo di mare circondato da sconfinati vigneti e da ulivi secolari, nella provincia del nord Salento e Rocca Marzia, paese della Grecia salentina (l’autore nelle descrizioni dei luoghi si ispira liberamente alla città Martano, in provincia di Lecce), arricchito dai palazzi gentilizi in stile barocco, dove è comandante della locale stazione dei carabinieri.

Personaggio controverso e misantropo, con un passato familiare doloroso e travagliato (la separazione dalla moglie), affronta due nuovi casi: la scomparsa della bambina Mirella Pezzuto (un caso di pedofilia?) e l’aggressione alla bellissima Teresa Maturano (violenza sulle donne?). Le articolate indagini (in collaborazione con il fidato vice comandante Rizzo, dongiovanni e sciupafemmine incallito), su due casi all’apparenza distanti e distaccati, sveleranno l’identità dell’autore dei due crimini infami; la soluzione si dimostrerà complessa, per gli intrecci e le situazioni generate per sviare l’investigatore.

Massimo Chiriatti ha vissuto, fino all’età di 21 anni, nel comune di Cellino San Marco (Br). Laureato in Scienze dell’Amministrazione, ha pubblicato nel 2010 il suo primo romanzo, “La punta del vento” (dando vita al personaggio di Giulio De Marco, eclettico maresciallo dei carabinieri della stazione salentina) e “Il soffio del gelso”. In stampa il terzo libro, “Il respiro delle onde”, in uscita a fine giugno 2018.