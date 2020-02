Lo spettacolo “Dea Canta Vinicius” al Kantiere Sociale “Peppino Impastato”

CAROVIGNO - Il Kantiere Sociale "Peppino Impastato" con il patrocinio gratuito del Comune di Carovigno e il patrocinio morale di Teatro magazine, presenta: la seconda parte della rassegna teatrale "Senza Sipario" 2020, da febbraio ad aprile;



Sei appuntamenti tra teatro, musica e poesia, un programma serrato e vario per venire incontro alle esigenze sempre più diversificate ed esigenti del pubblico che con costante fedeltà sta apprezzando le proposte del Kantiere sociale di Carovigno. Noi ne siamo contenti e pronti a soddisfare le crescenti esigenze culturali del territorio.

Si parte: Domenica 9 febbraio ore 19.00

Dea Canta Vinicius

Lo spettacolo “Dea canta Vinicius” è un omaggio ad uno dei più grandi compositori brasiliani della storia della musica moderna ed in particolare della Bossa Nova, Vinicius De Moraes, musicista di spiccata cultura nonché poeta eccelso da cui Ungaretti trasse ispirazione, noto, inoltre, per aver scritto il dramma “Orfeu da Conceição” da cui è stato tratto “l’Orfeo Negro”.

La band insieme con la cantante brasiliana Dea ci porterà con i suoni e con la fantasia direttamente a Rio de Janeiro, città in cui Vinicius è nato, cresciuto e dove si è ispirato per tutte le sue musiche, basti pensare alla più famosa in assoluto, “Garota de Ipanema”, scritta per una bellissima ragazza che vedeva tutti i giorni in una delle spiagge più famose di Rio, Ipanema.

Inoltre per la sua fama il cantante brasiliano ha collaborato con artisti celebri in Brasile ed in Italia, come ad esempio Joao Gilberto, Tom Jobim, Luiz Bonfà, Morricone, Patty Pravo e verso la fine della sua vita, nel 1976, ha inciso un disco con la cantante italiana Ornella Vanoni: “La Voglia E La Pazzia”. Tutte le canzoni del disco sono ovviamente state tradotte dal portoghese all’italiano da Sergio Bardotti.

Ascolteremo, quindi, varie musiche di questo disco nonché i capolavori di Vinicius, omaggiati dalla soave voce di Andréa Gil (Dea), la chitarra di Ale Suma, il contrabbasso di Marco Calabretti, le percussioni di Emanuele Pisanò e il sax di Paolo Rosato, il tutto contornato dalla narrazione di Onofrio HòTo Fortunato. Vi aspettiamo tutti a questa grande festa, perché la musica brasiliana è una festa, un momento da trascorrere insieme con spensieratezza.



Kantiere Sociale "Peppino Impastato

Corte Franklin trav. via Roma Carovigno



Rassegna SENZA SIPARIO



Domenicali sipario ore 19.00

evento speciale prezzo unico € 10

Info