Malattie mitocondriali, incontro a Latiano con il dottor Pierri

LATIANO - Giovedì 1 marzo alle 20.00 a Latiano presso Biomedicals – Laboratorio Analisi, in via Verdi 10, si terrà un incontro pubblico, promosso dal Laboratorio in collaborazione con AIRM (Associazione Italiana per la ricerca sui mitocondri), con il dott. Ciro Leonardo Pierri che illustrerà gli ultimi risultati ottenuti presso i laboratori dell’Università di Bari nel campo della diagnostica delle malattie mitocondriali rare.

Le malattie mitocondriali sono un gruppo di patologie ereditarie causate da alterazioni nel funzionamento dei mitocondri che sono le “centrali energetiche” delle cellule e producono l'energia necessaria alle loro funzioni vitali. Le malattie mitocondriali possono coinvolgere diversi tessuti ma i più colpiti sono in genere muscolo e cervello (i tessuti con la maggiore richiesta energetica).

Il lavoro di ricerca comincia a fornire risultati importanti. Il team guidato dai dottori Pierri/De Grassi recentemente è riuscito a fornire la diagnosi genetica ad un bambino, affetto da una encefalopatia epilettica multi-farmaco resistente e la conoscenza del gene-causa della patologia permetterà ai ricercatori di studiare una terapia personalizzata basata sulla somministrazione di specifici metaboliti con lo scopo di rallentare la degenerazione neuro-muscolare.

Durante l'incontro si discuterà anche del ruolo cruciale che giocano i mitocondri nei tumori. Infine si discuterà delle nuove analisi clinico-biologiche necessarie per arrivare in tempi ragionevoli a una diagnosi precoce, che potrà col tempo salvare sempre più vite.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.