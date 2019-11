Manuel Agnelli in concerto al teatro Verdi

BRINDISI - Dopo il grande successo delle date nei teatri della scorsa primavera, che hanno registrato una grande e calorosa affluenza di pubblico, numerosissimi sold out, pareri entusiastici da parte di chiunque vi abbia preso parte e ottime recensioni da parte dei media, torna a grande richiesta lo spettacolo che mostra il lato più intimo e confidenziale del frontman degli Afterhours.

Mercoledì 20 novembre il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà 'An Evening with Manuel Agnelli' con molte novità pur mantenendo intatta la formula vincente che ha caratterizzato il precedente tour: uno spettacolo inedito che unisce intrinsecamente la musica, la letteratura, il racconto nelle sue mille sfaccettature e il dialogo col pubblico in una scaletta assolutamente libera che varia di serata in serata.

Brani tratti dal trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti. Un'occasione irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.

Prezzo dei biglietti:

40,50 € 1° settore

34,50 € 2° settore

28,75 € Galleria

Biglietti disponibili online al link http://bit.ly/2NVJuQr, in tutti i punti vendita Ticketone e al botteghino del Nuovo Teatro Verdi dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30.

Info: www.teatropubblicopugliese.it