Medinita per Musica & Food di San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Ultimo appuntamento della rassegna Music&Food organizzata dall’Associazione Esercenti. Mercoledì 21 agosto, in Piazza Marconi, di scena i Medinita. Start ore 21:00

Due ore di musica italiana, un vasto repertorio che sta ottenendo un grande successo di pubblico nelle piazze di tutto il Salento. A San Michele Salentino, per il quinto ed ultimo appuntamento della rassegna “Music&Food” organizzata dall’Associazione Esercenti, mercoledì 21 agosto, in Piazza Marconi, start ore 21:00, sarà la volta dei MEDINITA, band leccese in grado di coinvolgere un pubblico variegato con la sua musica. Tutti in piazza a cantare, ballare e a degustare prodotti tipici della gastronomia locale, quelli che hanno consentito a San Michele Salentino di distinguersi nel panorama provinciale, e non solo, per le sue proposte culinarie, peraltro molto apprezzate dai numerosi turisti che d’estate si riversano in questo Comune del territorio Brindisino.

Da Vasco Rossi ai Litfiba, da Zucchero a Rino Gaetano, Da Neffa a Daniele Silvestri, passando per i più grandi successi dei Negramaro e di Renato Zero. Una serata da non perdere, inserita al pari delle altre che fanno parte della rassegna, nel cartellone estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale “San Michele Estate 2019. Una stagione di sinergie”.

Sul palco, a creare un’atmosfera unica, ci saranno Mirko Arnone (chitarra), Daniele Arnone (tastiera), Carmelo Ingrosso (voce), Andrea Benegiamo (batteria), Daniele Marcianò (basso).