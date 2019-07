Mesagne Fiorita: concorso a cura del comune, prima edizione

MESAGNE - L'assessorato all'Ambiente del Comune di Mesagne - nell'ambito della promozione della bellezza ambientale e della cultura del verde come elemento di decoro urbano urbano - ha indetto la prima edizione del concorso 'Mesagne Fiorita 2019'. A pochi giorni dalla festa più sentita dell'anno, residenti e visitatori potranno godere l'atmosfera di una Città che si prepara alle celebrazioni in onore della Santa Patrona sfoggiando la sua veste migliore, per l'occasione impreziosita dalle composizioni di fiori e piante curate dai residenti. Singoli e famiglie sono invitati a partecipare alla competizione per rendere la città più accogliente, allestendo il proprio balcone fiorito. Quello più bello verrà premiato da una commissione di esperti che giudicherà i pollici verdi più abili: ai primi tre classificati andranno, nell'ordine, 300, 200 e 100 euro in denaro. Premi di 50 euro a chi si classicherà tra il quarto e il dodicesimo posto. La partecipazione è gratuita e semplice: gli appassionati di botanica dovranno far pervenire al Comune di Mesagne la richiesta di adesione corredandola di 10 fotografie, specificando l'indirizzo presso il quale il balcone potrà essere apprezzato.

Le domande potranno essere inviate entro il 25 luglio. Per tutte le informazioni, contattare ambiente@pec.comune.mesagne.br.it o telefonare ai numeri 0831/732250 - 0831.732253.